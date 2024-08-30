اعلام عبري: 6 مصابين بعملية طعن على الحدود المصرية

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 6 أشخاص أصيبوا في عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى "إسرائيل" وجار فحص خلفية الحادث.

من جانبها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر "رفيع المستوى" قوله إن حادث طعن لعدد من السياح وقع في منتجع طابا بشبه جزيرة سيناء. وقال المصدر "ننتظر التحقيقات الأولية".

وبحسب القناة، نفى مصدر مصري صحة ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث طعن لإسرائيليين.

ونقلت القناة عن شهود قولهم إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وإن "ما جرى (هو) مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين".

وهو ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية أيضا حيث أفادت بوقوع مصابين في شجار بين إسرائيليين وموظفين بفندق في طابا المصرية.

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية، مشاهد من الشجار المذكور في الفندق وتظهر فيه آثار دماء على الأرض.

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