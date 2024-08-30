عراقجي: الكيان الصهيوني السبب الرئيس لانتشار التوتر والصراع في المنطقة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى الجمعة مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بحثا خلاله في الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً الجهود المبذولة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتصعيد الصهيوني الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وفي المنطقة.

وهنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا للخارجية الإيرانية وتمنى له النجاح.

وأعرب الصفدي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في غزة واتساع نطاق التوترات في الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة الحد من التوترات في قطاع غزة والضفة الغربية في أقرب وقت ممكن.

من جانبه شدّد عراقجي على أنّ كيان الاحتلال هو "السبب الرئيس لانتشار التوتر والصراع في المنطقة، مع استمرار أعماله الإجرامية"، واعتبره بأنّه "أكبر عائق أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة".

وطالب عراقجي المجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات فعالة من أجل وقف الإبادة الجماعية، التي يمارسها الاحتلال في غزة"، مؤكّداً ضرورة إرسال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين.

واكد وزير الخارجية الإيراني، أنّ ايران ستدعم الاتفاق الذي يرغب فيه الشعب والمقاومة في فلسطين.

كما أكد استعداد ايران لإجراء مباحثات بنّاءة مع الأردن، في مجال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

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