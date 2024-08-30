قائد سرايا القدس في الضفة يتوعد الاحتلال: فات أوان وأد مشروع المقاومة

وفي تصريحات نشرتها سرايا القدس عبر قناتها الرسمية في "تلغرام"، توجّه قائد السرايا في الضفة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقادة الاحتلال، مؤكداً أنّ "الأوان فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية".

وإذ شدد على أنّ هناك "خلايا ممتدة في كل المدن والمخيمات، تعمل الآن ضمن تشكيلات سرايا القدس والمقاومة"، فإنّه توعد الاحتلال بالقول: "سنرى ماذا سيحدث، خلال الأيام القليلة المقبلة، بالجنود والآليات المتوغلة في مدن جنين وطوباس وطولكرم".

وأكد قائد سرايا القدس في الضفة الغربية أنّ استشهاد قائد كتيبة طولكرم، محمد جابر، "أبو شجاع"، وغيره من المقاومين، "سيزيد ساحات المقاومة اشتعالاً"، مشيراً إلى أنّ نِسَب الالتحاق بالمقاومة ترتفع كلما ارتقى شهيد.

وتطرّق قائد سرايا القدس في الضفة إلى العملية الاستشهادية المشتركة، والتي نفّذتها السرايا وكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في "تل أبيب"، قائلاً إن "هذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها، وخصوصاً أنّ العملية لن تكون الأخيرة".

وتابع: "تمتزج دماء مقاتلي سرايا القدس في الضفة وغزة ودمشق ولبنان اليوم، لتؤكد أنّ الميدان واحد، وأنّ النصر والشهادة هما خيارنا الذي لن نغيّره".

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