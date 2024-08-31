ايرانية تفوز بالميدالية البرونزية لرمي المطرقة في بارالمبياد باريس

حبيبي، التي فازت بميداليتين ذهبية وفضية في رمي المطرقة ورمي الثقل في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو العام الماضي، سجلت في منافسة رمي المطرقة فئة "اف 32" يوم الجمعة، 24.31 متر، 23.72 متر، و26.29 متر و 22.37 متر و 25.54 متر و 26.06 متر.

وبذلك حلت حبيبي في المركز الثالث محرزة الميدالية البرونزية بأفضل رقم قياسي لها وهو 26.29 مترا، والذي حطمت به الرقم القياسي الآسيوي الذي كان باسمها.

وهذه هي ثاني ميدالية للبعثة الرياضية الايرانية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية. وكانت زهراء رحيمي قد فازت بالميدالية الفضية في رياضة الباراتايكواندو في اليوم الأول من الدورة.

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