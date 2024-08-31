٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85583454
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ايرانية تفوز بالميدالية البرونزية لرمي المطرقة في بارالمبياد باريس

٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٤١ ص
رمز الخبر: 85583454
ايرانية تفوز بالميدالية البرونزية لرمي المطرقة في بارالمبياد باريس

باريس / 31 آب/اغسطس/ارنا- حصلت اللاعبة الإيرانية في ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة برستو حبيبي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة رمي المطرقة في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

حبيبي، التي فازت بميداليتين ذهبية وفضية في رمي المطرقة ورمي الثقل في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو العام الماضي، سجلت في منافسة رمي المطرقة فئة "اف 32" يوم الجمعة، 24.31 متر، 23.72 متر، و26.29 متر و 22.37 متر و 25.54 متر و 26.06 متر.

وبذلك حلت حبيبي في المركز الثالث محرزة الميدالية البرونزية بأفضل رقم قياسي لها وهو 26.29 مترا، والذي حطمت به الرقم القياسي الآسيوي الذي كان باسمها.

وهذه هي ثاني ميدالية للبعثة الرياضية الايرانية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية. وكانت زهراء رحيمي قد فازت بالميدالية الفضية في رياضة الباراتايكواندو في اليوم الأول من الدورة.

انتهى ** 2342

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