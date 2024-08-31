٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85583549
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رئيس بلدية جنين: الاحتلال يعمد إلى تصعيد عملياته ووتيرة إجرامه بدعم دولي

٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85583549
رئيس بلدية جنين: الاحتلال يعمد إلى تصعيد عملياته ووتيرة إجرامه بدعم دولي

طهران/ 31 آب/اغسطس/ارنا-قال رئيس بلدية جنين نضال عبيدي ان الاحتلال يعمد إلى تصعيد عملياته ووتيرة إجرامه بدعم دولي.

واضاف"نضال عبیدي للجزيرة": العملية الحالية هي محاولة لحصار شعبنا والضغط عليه لتهجيره ولا وطن لنا إلا هذا.

کما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 19 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم.

في اليوم الـ329 للحرب على غزة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في خان يونس ودير البلح وواصل قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وفي الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث ما تسميها عملية عسكرية واسعة وسط اشتباكات عنيفة في مخيم جنين، إلى جانب اقتحامات ومواجهات في مناطق بنابلس وقلقيلية وطوباس.

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