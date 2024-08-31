استشهاد 34 فلسطينيا في غارات للاحتلال الصهيوني على غزة

وأفادت بأن الأوضاع في منطقة خان يونس ينتقل من سيئ إلى أسوأ، حيث سقط ما يزيد عن 34 شهيدا منذ صباح أمس، في مختلف أحياء ومحافظات قطاع غزة، حيث غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل مدني؛ وهو ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة عدد أخر بجراح متفاوتة الخطورة.

وأشارت التقارير الإعلامية ايضا إلى أن أعداد الشهداء في محافظة غزة ومناطق شمال القطاع، وصلت إلى 14 شهيد معظمهم من النساء والأطفال على إثر غارات جوية استهدفت مجموعة من منازل الفلسطينين، في عدة مناطق ومنها حي الزيتون الذي يشهد توغلا بريا كبيراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

والمناطق الوسطى في قطاع غزة شهدت غارات عنيفة باتجاه مخيم النصيرات ودير البلح، بالإضافة إلى الحركة النشطة لآليات الاحتلال العسكرية في المنطقة الشرقية لدير البلح، التي لازالت قوات الاحتلال تقوم بإطلاق النيران والقذائف بكثافة على كل من يحاول الوصول إلى شرق المدينة.

انتهى**3269