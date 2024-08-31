الكيان الصهيوني يشكل العائق الرئيسي أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة والاستقرار في العالم الاسلامي والمنطقة

وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ، اعرب المدير العام لشؤون السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية "اسد الله اشراق جهرمي"عن قلقه العميق وإدانته الشديدة للاعتداءات والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة خلال الأحد عشر شهرا الماضية، وخاصة العمل الإرهابي الأخير لهذا الكيان المتمثل في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية بطهران.

ودعا اشراق جهرمي المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي الى اتخاذ إجراءات حاسمة للوقف الفوري لتصرفات هذا الكيان باعتبارها مثالا واضحا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وشدد على ضرورة محاسبة الصهاينة على جرائمهم الفظيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.

وبالاشارة الى ضرورة الاهتمام بجذور الأزمات وانعدام الامن في منطقة غرب آسيا، اكد المدير العام لشؤون السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية على ان الكيان الصهيوني يشكل العائق الرئيسي أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة والاستقرار في العالم الاسلامي والمنطقةمعتبرا تصرفات وسياسات هذا الكيان المزعزعة للاستقرار عائقا أساسيا أمام التعاون بين الدول الإسلامية وإقامة تقارب اقتصادي إقليمي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتطرق اشراق جهرمي الى توضيح وجهات نظر وسياسات الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب وزيادة التعاون الإقليمي والتواصل مع الجيران، مشيرا الى موقع إيران الجيوسياسي في الممرات الإقليمية والدولية وقدرتها العالية في مجال الترانزيت لربط الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وضمن ادانته العقوبات الاقتصادية وخاصة التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على عدد من البلدان النامية في انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي والتي ينبغي على كافة البلدان رفضها، رأى المدير العام لشؤون السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية بأن العقوبات تعد مصدر زعزعة للاستقرار الاقتصادي وعقبة أساسية أمام التنمية والحصول على الموارد والتكنولوجيا.

وختم اشراق جهرمي مؤكدا على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت بتوسيع التعاون الاقتصادي والتقدم الجماعي للدول الأعضاء،معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع الدول الإسلامية الأخرى لتعزيز المبادئ والأهداف المشتركة.

هذا وقد انطلقت في العاصمة الكاميرونية ياوندي الخميس 29 آب/اغسطس أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي واختتمت يوم الجمعة 30 آب/اغسطس وذلك تحت عنوان: “تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن”، وبرعاية من الرئيس الكاميروني بول بيا.

وتناولت الدورة الـ50 لمجلس وزراء الخارجية العديد من القرارات والقضايا الحيوية والملحّة في المجالات السياسية، وقضية فلسطين والقدس الشريف، والشؤون الاقتصادية، والعلوم والتكنولوجيا، والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن، والشؤون الإنسانية، والمسائل الإعلامية، والقانونية والتأسيسية والتنظيمية، وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة للعالم الإسلامي.

انتهى**ر.م