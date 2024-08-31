حماس: استهداف الاحتلال قافلة مساعدات في غزة جريمة حرب تمت بشكل متعمد

وأوضحت الحركة أنه "رغم تأكيد المؤسسة الإغاثية بأن الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في قصف الاحتلال للقافلة هم من عمال الشركة التي تنقل المساعدات، إلا أن جيش الاحتلال الفاشي يصر على الادعاء كذباً بأنهم كانوا مسلحين، وهو الادعاء الكاذب الذي يستخدمه دائماً في تبرير جرائمه المفضوحة بحق عمال الإغاثة والمؤسسات الإنسانية".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بإدانة هذا الإجرام الصهيوني المتكرر والمتعمد بحق شعبنا وبحق المؤسسات الإغاثية، واتخاذ إجراءات عقابية تردع الكيان عن مواصلة جرائمه في غزة، كما نطالب الإدارة الأميركية بالتوقف عن التستر على جرائم الاحتلال، ومنها جريمة استهداف مؤسسة إغاثية أمريكية تعمل في غزة".

والجمعة، كشفت منظمة "أنيرا" الخيرية الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي استهدف قافلة إغاثية تابعة لها في قطاع غزة، رغم وجود تنسيق مسبق، ما أسفر عن مقتل العديد من موظفي شركة النقل التي كانت توصل المساعدات.

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