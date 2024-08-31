٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٠٩ ص
رمز الخبر: 85583758
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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

حماس: استهداف الاحتلال قافلة مساعدات في غزة جريمة حرب تمت بشكل متعمد

٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٠٩ ص
رمز الخبر: 85583758
حماس: استهداف الاحتلال قافلة مساعدات في غزة جريمة حرب تمت بشكل متعمد

طهران/ 31 أب/ اغسطس/ ارنا- أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى أن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني المجرم لقافلة مساعدات إنسانية تتبع لإحدى المؤسسات الإغاثية الأميركية العاملة في غزة، هو جريمة حرب متكررة تمت بشكل متعمد، بهدف دفع الهيئات الإنسانية إلى وقف أنشطتها الإغاثية.

وأوضحت الحركة أنه "رغم تأكيد المؤسسة الإغاثية بأن الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في قصف الاحتلال للقافلة هم من عمال الشركة التي تنقل المساعدات، إلا أن جيش الاحتلال الفاشي يصر على الادعاء كذباً بأنهم كانوا مسلحين، وهو الادعاء الكاذب الذي يستخدمه دائماً في تبرير جرائمه المفضوحة بحق عمال الإغاثة والمؤسسات الإنسانية".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بإدانة هذا الإجرام الصهيوني المتكرر والمتعمد بحق شعبنا وبحق المؤسسات الإغاثية، واتخاذ إجراءات عقابية تردع الكيان عن مواصلة جرائمه في غزة، كما نطالب الإدارة الأميركية بالتوقف عن التستر على جرائم الاحتلال، ومنها جريمة استهداف مؤسسة إغاثية أمريكية تعمل في غزة".

والجمعة، كشفت منظمة "أنيرا" الخيرية الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي استهدف قافلة إغاثية تابعة لها في قطاع غزة، رغم وجود تنسيق مسبق، ما أسفر عن مقتل العديد من موظفي شركة النقل التي كانت توصل المساعدات.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

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