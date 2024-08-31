٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٣ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85583762
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حماس: العملية البطولية "المزدوجة" صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية

٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٣ ص
رمز الخبر: 85583762
حماس: العملية البطولية "المزدوجة" صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية

طهران/31 آب/أغسطس/إرنا- أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن العملية البطولية المزدوجة، هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال.

 وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم السبت، إن العملية النوعية "تحمل دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في خليل الرحمن جنوبي الضفة الغربية، وفي هذا الوقت الحساس الذي نشهد فيه تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات شمالي الضفة، ومجازره وإبادته الجماعية في قطاع غزة".

وشددت الحركة، على أن "هذه العملية البطولية تمثل صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، حيث تأتي في ظل حالة التأهب داخل الكيان، الذي لن ينعم بالأمن فوق أرضنا وسيتلقى مزيداً من الضربات الموجعة من مقاومينا الأبطال".

ودعت حماس "شعبنا ومقاومتنا لمزيد من المواجهة والرد على جرائم الاحتلال المستمرة، فنحن أمام استمرار معركة طوفان الأقصى المباركة؛ التي لابد أن تتكاتف فيها كل الجهود وكل السبل لردع الاحتلال وإفشال عدوانه ومخططاته الخبيثة".

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