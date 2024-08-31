استشهاد طبيب فلسطيني و3 من أفراد عائلته جنوبي خان يونس

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. وأشارت مصادر محلية إلى أن عدد الشهداء بلغ 34.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 3 شهداء وعددا من الإصابات إلى مستشفى المعمداني، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما انتشل مسعفون 3 شهداء بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد 9 مواطنين جراء استهداف الاحتلال عمارة عليان أبو يوسف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بقذيفتي مدفعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال الطابق الأخير من عمارة تعود لعائلة حمد، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم، كما استشهد 4 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في منطقة الحساينة غرب المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن 19 شهيدا ارتقوا في القصف الذي استهدف مناطق عدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرون من عائلة أبو بكر، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الجبور في منطقة “جورة اللوت” بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة العصار جنوبي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. ومن بين الشهداء الطبيب عبد الرؤوف عمار العصار وشقيقه قصي وشقيقتيه ميسون وياسمين.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عمارة أبو سرية عند مفترق أبو حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مباني بالتزامن مع استهداف مدفعي كثيف، في المنطقة الجنوبية من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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