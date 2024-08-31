اللواء باقري: شبكة الدفاع الجوي، فخر لإيران وتجسيد عزة القوات المسلحة

وهنأ اللواء باقري في رسالة موجهة إلى قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "قادر رحيم زادة"، بحلول ذكرى تأسيس قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي.

وقال اللواء باقري في رسالته: "نحمد الله تعالى في الوضع الخطير الذي نعيشه اليوم على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد عززت مكانتها المتميزة والقوية في البيئة الدولية، وخاصة في منطقة غرب آسيا، وجعلت النفوذ الروحي العظيم بين المجتمعات والأمم المناهضة للهيمنة والباحثة عن الحق والنضال والمواجهة مع القوى المهيمنة حقيقة لا يمكن إنكارها في التاريخ المعاصر من خلال تعزيز أسس جبهة المقاومة خارج الحدود.

وأضاف: لا شك أن قوة الدفاع والردع بمختلف أبعادها ومجالاتها، بما فيها مجال الدفاع الجوي، من المحركات الفعالة لتحقيق هذه الهبة والنعمة، التي تتجلى نتائجها الاستراتيجية يوما بعد يوم، ولقد جلبت ثقة وهدوءا وطنيا فريدا مع ضمان الأمن المستقر.

وتابع قائلا:إن شبكة الدفاع الجوي مصدر أمن وفخر لإيران والإيرانيين ومظهر من مظاهر كرامة وعزة القوات المسلحة.

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