المنتخب الوطني الايراني للسيدات وصيف العالم في بطولة العالم للإنقاذ بأستراليا

وفي بطولة العالم للانقاذ التي أقيمت على ساحل غولد كوست (Australian Gold Coast) في أستراليا،حصلت سيدات المنتخب الايراني للانقاذ على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات سباق التتابع الشاطئي 4×90 متر بعد منافستهن مع منتخبات قوية من إسبانيا وأستراليا ومصر وبريطانيا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا.

وجاء منتخب مصر للسيدات في المركز الاول ، بينما حل منتخب استراليا للسيدات البلد المضيف في المركز الثالث.

وشارك في هذه البطولة المنتخب الإيراني بتشكيلة تضم مريم محبي ،كجان رستمي ،فائزة عاشوربور وبرديس عبد المحمدي.

انتهى**ر.م