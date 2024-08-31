٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٦ م
رمز الخبر: 85584112
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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لاعب ايراني يتقلد الميدالية الفضية في رمي الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية في باريس

٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٦ م
رمز الخبر: 85584112
لاعب ايراني يتقلد الميدالية الفضية في رمي الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية في باريس

طهران/31 آب/اغسطس/ارنا-حصل اللاعب الإيراني " ظفر ذاكر" على الميدالية الفضية في سباقات المضمار والميدان عن فئة رمي الاثقال بدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

وبعد احتجاح فريق سباقات المضمار والميدان الإيراني على أداء الرياضيين من صربيا وبولندا الذين فازوا بالميدالية الفضية والبرونزية،تم قبول هذا الاعتراض و اعلن بطلان جميع سجلات الرياضي الصربي وكذلك السجل الأصلي للرياضي البولندي.

وبذلك حصل اللاعب الإيراني " ظفر ذاكر" ، الذي كان قد حل رابعا قبل تقديم الاحتجاج، على الميدالية الفضية في سباقات المضمار والميدان عن فئة رمي الاثقال (رمي الجُلة) بدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

في اليوم الثاني من دورة الألعاب البارالمبية 2024 بباريس أقيمت منافسات رمي ​​الأثقال (رمي الجُلة) عن فئة F55 واحتل اللاعب الايراني  ظفر ذاكر المركز الثاني بمسافة 11.88 متر.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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