لاعب ايراني يتقلد الميدالية الفضية في رمي الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية في باريس

وبعد احتجاح فريق سباقات المضمار والميدان الإيراني على أداء الرياضيين من صربيا وبولندا الذين فازوا بالميدالية الفضية والبرونزية،تم قبول هذا الاعتراض و اعلن بطلان جميع سجلات الرياضي الصربي وكذلك السجل الأصلي للرياضي البولندي.

وبذلك حصل اللاعب الإيراني " ظفر ذاكر" ، الذي كان قد حل رابعا قبل تقديم الاحتجاج، على الميدالية الفضية في سباقات المضمار والميدان عن فئة رمي الاثقال (رمي الجُلة) بدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

في اليوم الثاني من دورة الألعاب البارالمبية 2024 بباريس أقيمت منافسات رمي ​​الأثقال (رمي الجُلة) عن فئة F55 واحتل اللاعب الايراني ظفر ذاكر المركز الثاني بمسافة 11.88 متر.

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