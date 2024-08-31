مكتب حركة أمل في طهران : الإمام المغيب اعتبر "إسرائيل" عدواً للإنسانية جمعاء

واضاف مكتب حركة امل في طهران عبر بيانه : قبل أكثر من خمسة عقود، وصف الامام موسى الصدر "إسرائيل" بالشر المطلق واعتبر خطرها أكثر من أي شيء آخر في المنطقة والعالم.

وفيما يلي نص هذا البيان :

لقد مرت 46 سنة على اختطاف الإمام الصدر في ليبيا، ولم تنجح الجهود المبذولة لاستعادته ورفيقيه.

فراغ زعيم المقاومة أصبح محسوساً أكثر في لبنان والمنطقة هذه الأيام. وقبل أكثر من خمسة عقود، وصف "إسرائيل" بالشر المطلق واعتبر خطرها أكثر من أي شيء آخر في المنطقة والعالم.

واعتبر الإمام موسى، "إسرائيل" ليس فقط عدواً للفلسطينيين، بل عدواً للإنسان والإنسانية.

والآن وقد أظهرت "إسرائيل" وجهها خلال هذا العام أكثر من أي وقت مضى، وأظهرت أنها مستعدة لتدمير حياة الأطفال والنساء والرجال، خلافاً لكل العادات والأخلاق، فإن تفسير الإمام الصدر ورؤيته حول هذا الخطر أفضل مفهوم.

انتهى ** ح ع