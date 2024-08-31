بري : نتنياهو يسعى لتجزئة المنطقة الى دويلات طائفية وعرقية

وشدد بري، خلال كلمة له في الذكرى الـ 46 لتغييب الإمام موسى الصدر، على "ان ‫عهد الوفاء والالتزام ‫أن لا مساومة ولا مقايضة ولا تسوية ‫إلا بعودة السيد الصدر ورفيقيه، ‫وكشف كل ما يكتنف هذه الجريمة المتمادية ‫منذ 46 عاما من غموض".

واضاف : كلما طار أمد هذه الجريمة، ‫تترسخ لدينا القناعة ‫بأن من نفذها ‫ومن يتواطأ اليوم ‫بعدم التعاون في حلها، ‫إنما هو شريك في ارتكاب هذه الجريمة ‫التي لم يستفد منها سوى من كان يرى في الإمام الصدر ومشروعه الإنساني، خطر عليه وعلى مشاريعه التقسيمية والطائفية والعنصرية.

وأوضح رئيس البرلمان اللبناني، أنه "وفي مقدمة هذه المشاريع المشروع الإسرائيلي، الذي يتمظهر الآن بأبشع وأقبح الصور، ‫وفي غزة والضفة ولبنان. وللأسف كان لهذا المشروع ولا يزال أدوات تنطق بالشهادتين وبلغة الضاد".

واعتبر بري، أن "ما يحصل في الضفة الغربية ليس أقل خطورة مما يحصل في غزة، ويضاف إليه استباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وكنيسة القيامة"؛ محذر من ان "المستويين السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي، يسعيان إلى اخراج كرة النار والدمار والقتل والإرهاب إلى أبعد من الجغرافيا الفلسطينية".

وتابع : إن ما تقوم به ‫الحكومة "الإسرائيلية" وجيشها وآلتة حربها، ‫هو ترجمة عملية لشريعة “قتل الأغيار”، ‫وهي شريعة تؤمن للمستويات" الإسرائيلية" السياسية والعسكرية الأرضية العقائدية ‫لإبادة الشعب الفلسطيني ‫على قاعدة أن أفضل الأغيار في فترة الحرب هو الفلسطين الميت ‫جنيناً، طفلاً، مسناً أو امرأة.

وأكد، أن "فلسطين اليوم هي امتحان يومي للضمير العالمي، ‫وأن الوقوف مع الحق الفلسطيني المشروع ووقف المذبحة القائمة فوق رمال غزة وشوارعها التي تحولت إلى قبور جماعية، ‫هو امتحان للإنسانية في إنسانيتها وامتحان للعرب في عروبتهم ‫وامتحان للمسلمين في إسلامهم وللمسيحيين في مسيحيتهم”؛ وفقا لما افادت به قناة المنار الاخبارية.

وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على، أن "العدو الإسرائيلي حول القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة إلى أرض محروقة ‫مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً ‫لاسيما القنابل الفسفورية والإنشطارية والارتجاجية".

ولفت إلى، ان "العدو وسع أكثر من مرة كرة النار والعدوان أكثر من مرة ‫باتجاه العمق اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ‫وفي صيدا وصور والبقاعين الغربي والأوسط وبعلبك والهرمل"؛ مبينا ان "استهداف المدنيين في أكثر من بلدة، يكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة اتجاه لبنان، ‫والتي تترافق مع تهديدات يتبارى على إطلاقها ورفع سقوفها قادة الكيان الإسرائيلي على مدار الساعة".

وأعتبر بري، أن “إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام ونقطة على السطر".

انتهى ** ح ع