٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85584351
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مسوؤل : ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في محافظة يزد وسط البلاد

٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ م
رمز الخبر: 85584351
مسوؤل : ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في محافظة يزد وسط البلاد

یزد/31 آب/أغسطس/ارنا- اعلن قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة يزد (وسط البلاد)، "العميد عباسعلي بهداني فرد"، ضبط الف و263 كغ من انواع المخدرات.

وأوضح العميد بهداني فرد أنه في عملية لقوات شرطة المخدرات، قُتل اثنان من المهربين وعثر على 1135 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة، و88 كيلوغراما من "الهيروين" و40 كيلوغراما من "الأفيون".

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020، إلى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على مدى العالم.

انتهی**2054

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