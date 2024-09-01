٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85584496
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بارالمبياد باريس: 7 ميداليات ملونة حصيلة إيران في ختام اليوم الثالث

٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥٨ ص
رمز الخبر: 85584496
بارالمبياد باريس: 7 ميداليات ملونة حصيلة إيران في ختام اليوم الثالث

باريس / 1 ايلول / سبتمبر/ارنا- بلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في بارالمبياد باريس 7 ميداليات ملونة في ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة.

وحصدت سارة جوانمردي الميدالية الذهبية في الرماية بالمسدس الهوائي 10 م، وهي الذهبية الوحيدة للبعثة الايرانية لغاية الان.

وهذه هي الميدالية الذهبية البارالمبية الرابعة التي تتقلدها جوانمردي وكانت قد احرزت ذهبية واحدة في طوكيو وذهبيتين في ريو وفضية في لندن.  

ونال الميدالية الفضية لايران في منافسات بارالمبياد باريس كل من فاطمة همتي (القوس والنشاب) وظفر ذاكر (رمي الثقل) وبرستو حبيبي (رمي المطرقة) وزهراء رحيمي (الباراتايكواندو).

فيما احرز البرونزية كل من علي رضا بخت وحامد حق شناس (الباراتايكواندو).

انتهى ** 2342

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