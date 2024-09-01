بارالمبياد باريس: 7 ميداليات ملونة حصيلة إيران في ختام اليوم الثالث

وحصدت سارة جوانمردي الميدالية الذهبية في الرماية بالمسدس الهوائي 10 م، وهي الذهبية الوحيدة للبعثة الايرانية لغاية الان.

وهذه هي الميدالية الذهبية البارالمبية الرابعة التي تتقلدها جوانمردي وكانت قد احرزت ذهبية واحدة في طوكيو وذهبيتين في ريو وفضية في لندن.

ونال الميدالية الفضية لايران في منافسات بارالمبياد باريس كل من فاطمة همتي (القوس والنشاب) وظفر ذاكر (رمي الثقل) وبرستو حبيبي (رمي المطرقة) وزهراء رحيمي (الباراتايكواندو).

فيما احرز البرونزية كل من علي رضا بخت وحامد حق شناس (الباراتايكواندو).

انتهى ** 2342