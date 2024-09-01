عمليات متنوعة للمقاومة في غزة وقنص جندي اسرائيلي في حي الزيتون

وأعلنت السرايا اشتراكها، مع قوات الشهيد عمر القاسم، في قصف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته، في محور نتساريم، بقذائف هاون.

من جهته، اعترف "الجيش" الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح خطيرة، في معارك وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام استهدافها، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، جرافةً صهيونية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم"، في محيط جامعة القدس المفتوحة، في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قصفها تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في موقع فجة العسكري، برشقةٍ صاروخية من نوع "K132"، عيار "114" ملم. وتم قصف خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في محور "نتساريم"، بصاروخ من نوع "عاصف"، عيار "122" ملم

وأقرّ "جيش" الاحتلال، يوم السبت، بمقتل ضابط، وإصابة آخر بجروح خطرة، إلى جانب جرح جنديين آخرَين، خلال الاشتباكات العنيفة مع المقاومة صباحاً في جنين، شمالي الضفة الغربية.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن "الجيش" الإسرائيلي أنّ القتيل هو قائد فرقة في "الكتيبة 906" في لواء "بسلاماش".

انتهى ** 2342