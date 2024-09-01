٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85584557
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حركة أنصار الله اليمنية؛

العملية العسكرية للاحتلال في الضفة بهدف تهجير المدنيين تعد الأكبر من نوعها منذ نحو 20 عاما

٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص
رمز الخبر: 85584557
العملية العسكرية للاحتلال في الضفة بهدف تهجير المدنيين تعد الأكبر من نوعها منذ نحو 20 عاما

طهران / 1 ايلول /سبتمبر/إرنا- أعلن المكتب السياسي لأنصارالله اليمنية أن العملية العسكرية للعدو الصهيوني في الضفة منذ 4 أيام بهدف إرهاب المدنيين وتهجيرهم تعد الأكبر من نوعها منذ نحو 20 عاما.

وأعلن المكتب السياسي لأنصارالله في بيان لها، أن العدو الإسرائيلي أطلق العنان للمستوطنين اليهود المدججين بالسلاح لتنفيذ عمليات القتل والحرق في المدن والقرى الفلسطينية.

وأضاف البيان: إننا نتابع بقلق كبير التصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية والاقتحامات والمداهمات المستمرة للمخيمات.

وتابع: إننا نبارك للمقاومة الفلسطينية استبسال أبطالها في التصدي للعدوان والحصار وتنفيذها عمليات نوعية وفدائية.

وأوضح: إننا نبارك وحدة المقاومة الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها التي تعيش مرحلة متقدمة من التكامل والتنسيق.

وأضاف أن اليمن وقواته المسلحة ماضون في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لغزة والضفة ما دام العدوان والحصار مستمرا.

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