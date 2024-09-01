حماس: سياسات نتنياهو الإجرامية ستواجه بمزيد من المقاومة

وقال مرداوي في مقابلة مع قناة "الميادين" عن عملية الخليل: نتنياهو يتحمل مسؤولية كل ما يجري من تصعيد في المنطقة.

وأضاف: ان محاولات شراء الوقت وفرض الحقائق على الأرض من خلال القرارات والإجراءات ستواجه بمزيد من الصمود والتصعيد.

وقتل عنصران من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، إثرعملية إطلاق ناراستهدفت سيارة لشرطة الاحتلال في الخليل، في حين انسحب منفذو العملية بسلام، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وبحسب إذاعة "جيش" الاحتلال، فإن عملية إطلاق النار "نفذت من سيارة عابرة تركت في المكان على الطريق رقم 35، قرب حاجز ترقوميا في الخليل".

وأكد الإسعاف الإسرائيلي أن إطلاق النار "أسفر عن مقتل إثنين وإصابة ثالث إصابة خطيرة"، يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن مقتله أيضاً.

وعقب ذلك، أشارت وسائل إعلام محلية إلى استنفار أمني كبير في موقع عملية إطلاق النار، حيث وصلت تعزيزات عسكرية إلى المكان.

انتهى: 3269