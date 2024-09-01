دعوات للعصيان المدني داخل كيان العدو وإسقاط حكومة المجرم نتنياهو

وقال وزير الحرب السابق بني غانتس: إن نتنياهو يخاف ويلعب على حساب الوقت لدوافع سياسية وعلى حساب حياة الأسرى، ويجب عليه الحفاظ على الأسرى وعلى الإسرائيليين وليس على ائتلافه الحكومي، وعلى الجميع الخروج للتظاهر لإسقاط هذه الحكومة الفاشلة.

وأضاف غانتس: أن مقتل اسرانا يقودنا إلى صباح صعب ومؤلم آخر.

وتابع: الأسرى ماتوا، وأبناء الشمال منفيون، والمجتمع الإسرائيلي ينهار، داعياً إلى الخروج للشارع لأنه حان الوقت لاستبدال الحكومة الفاشلة.

من جانبه، دعا رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك للعصيان المدني بعد إعلان الجيش عن إعادة جثث 6 أسرى من قطاع غزة.

وقال باراك في تصريح صحفي: إن نتنياهو لا يريد وقف الحرب، ويجب إسقاطه.

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