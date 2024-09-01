٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٠٥ ص
رمز الخبر: 85584818
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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 المنتخب الايراني يفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية للرجال

٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٠٥ ص
رمز الخبر: 85584818
 المنتخب الايراني يفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية للرجال

طهران/1 ايلول/سبتمبر/ارنا- حصد المنتخب الايراني للكرة الطائرة الشاطئية على الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب المكسيك في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة في شانغلو.

وقد واجه المنتخب الايراني للكرة الطائرة الشاطئية للرجال تحت 19 والمكون من حبيب اكبر زادة (17 سنة) و امير علي قلغة نويي (18 سنة) ، منتخب المكسيك المكون من الثنائي لارس و كارلوس اندرس وفاز عليه بنتيجة 2-1.

وقد استطاع المنتخب الايراني من هزيمة المنتخبات الامريكية والاسترالية والتايلاندية في المرحلة التمهيدية.

وهذه هي المرة الاولى التي ينحج فيها المنتخب الايراني للكرة الطائرة الشاطئية للرجال تحت 19 سنة بالحصول على ميدالية في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية ويدخل التاريخ بفوزه بهذه الميدالية البرونزية.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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