 المنتخب الايراني يفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية للرجال

وقد واجه المنتخب الايراني للكرة الطائرة الشاطئية للرجال تحت 19 والمكون من حبيب اكبر زادة (17 سنة) و امير علي قلغة نويي (18 سنة) ، منتخب المكسيك المكون من الثنائي لارس و كارلوس اندرس وفاز عليه بنتيجة 2-1.

وقد استطاع المنتخب الايراني من هزيمة المنتخبات الامريكية والاسترالية والتايلاندية في المرحلة التمهيدية.

وهذه هي المرة الاولى التي ينحج فيها المنتخب الايراني للكرة الطائرة الشاطئية للرجال تحت 19 سنة بالحصول على ميدالية في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية ويدخل التاريخ بفوزه بهذه الميدالية البرونزية.

انتهى**ر.م