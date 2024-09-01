الاحتلال الصهیوني مردوع وقد ابتلع ضربة يوم الأربعين

وأوضح: إن لقد رسمنا معادلة تاريخية؛ ضاحية عاصمة عربية في مقابل ضاحية عاصمة كيان الاحتلال، و"الاسرائيلي" تجرع السم وتقبّل الضربة.

ولفت إلى صورة الكآبة على وجوه قادة العدو عقب عملية يوم الأربعين والتي تدل على الخيبة وهي صورة تاريخية.

وأشار رحال إلى الأداء الإعلامي للمقاومة الناجح والفاعل خلال عملية يوم الاربعين وبعدها.

وشدد على أن الاحتلال يعاني من مأزق حقيقي في مواجهة المقاومة في لبنان.

وأشار الدكتور رحال إلى أن هناك قنوات لبنانية تتبنى الرواية الاسرائيلية كما هي ولو كانت كاذبة.

وأضاف: غالبية ما نراه في الإعلام تركيبات اسرائيلية يتم توزيعها على الاعلاميين وهي مادة اسرائيلية.

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