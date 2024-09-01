٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٥٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85585045
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انضمام دبابة M60 المتطورة إلى القوات البرية للجيش الإیراني

٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٥٩ م
رمز الخبر: 85585045
انضمام دبابة M60 المتطورة إلى القوات البرية للجيش الإیراني

طهران/1 ايلول/سبتمبر/ارنا-تمت إلحاق دبابة M60 المتطورة إلى الوحدات القتالية للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأقيمت اليوم الأحد مراسم انضمام دبابة M60 المتطورة إلى الوحدات القتالية للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور القائد العام للجيش اللواء "عبدالرحيم موسوي" وقائد القوات البرية فی الجیش "كيومرث حيدري" وجمع من قادة هذه القوة.

وهذه الدبابة لديها القدرة على إطلاق النار واستهداف الأهداف المتحركة، كما أنها مزودة بكاميرات رؤية ليلية لتتمكن من أداء العمليات ليلاً.

وتشمل القدرات الأخرى للدبابات التي انضمت إلى الوحدات القتالية للقوات البرية للجيش اليوم نظام الإعلان عن الحرائق والإطفاء ولوحة القيادة الرقمية ونظام التشويش والإنذار بالليزر.

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