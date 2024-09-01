السفير الإيراني يشيد بحسن استضافة اقليم كردستان العراق لزوار الأربعين

شكر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق "محمد كاظم آل صادق" ، "مسرور بارزاني" على حُسن استضافة اقليم كردستان العراق لزوار الأربعين الحسيني.

وأفاد المكتب الإعلامي للسفارة الإيرانية في العراق، بأنه وخلال محادثة هاتفية اعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق "محمد كاظم آل صادق" عن امتنانه وتقديره لرئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق "مسرور بارزاني" على حُسن استضافة زوار الأربعين الحسيني في الاقليم.

و اكد السفير الايراني لدى بغداد في هذه المحادثة على أن الزوار الإيرانيين عبروا عن سعادتهم بتعاون إقليم كردستان والخدمات الواسعة التي تلقوها هناك.

ومن جانبه ، اعتبر "مسرور بارزاني" خدمة زوار الأربعين الحسيني واجبا مباركا، معربا عن أمله في أن يتمكنوا من تقديم المزيد من الخدمات للزوار في السنوات المقبلة.

انتهى**ر.م