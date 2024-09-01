العميد نصيرزادة: إيران تدعم إرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية

وأشار إلى القواسم المشتركة بين البلدين خاصة دعم سوريا لمحور المقاومة، وأضاف: بالتأكيد يجب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، بما في ذلك ما تم خلال زيارتكم إلى طهران، وفي هذا الصدد فإن التعاون الثنائي سوف يتوسع بسرعة أكبر.

وفي إشارة إلى قضية غزة وجرائم الكيان الصهيوني، قال العميد نصيرزادة: للأسف لا نرى رد فعل مناسباً من المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني، وبالتالي فالتعاون بين البلدين يجب أن يستمر، وبالتأكيد فإن هذا التعاون سيؤدي إلى هزيمة هذا الكيان، لأنه وعد الله أن حزب الله سينتصر على حزب الشيطان الذي يمثله الكيان الصهيوني.

من جانبه هنأ وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، بتعيين العميد نصيرزادة وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إننا نتطلع إلى استمرار العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضاف :تماشياً مع أهداف البلدين والقوات المسلحة للبلدين سنبذل جهوداً إضافية.

وأشار وزير الدفاع السوري إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة الدول الأعضاء في محور المقاومة تجاه سوريا وأمن سوريا، وقال: نحن معكم وعلى نفس الجبهة التي تضمن أمن البلدين لأن الإخوة في محور المقاومة على متن قارب واحد، وهم يقاتلون ضد الاحتلال الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في غزة وسوريا واليمن في ظل تقاعس المنظمات الدولية وإهمالها لجرائم الكيان الصهيوني، ولا شك أن التعاون المشترك يجعلنا أقوى في مواجهة محور الشر.

وأكد وزير الدفاع السوري على مزيد من التعاون بين البلدين وقال: أتمنى أن نطور هذه التعاونات والاتفاقيات، وبرأيي ليس أمامنا طريق أو خيار آخر، ويجب أن نستمر على هذا المنوال لمواجهة إرهاب قوى الشر.

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