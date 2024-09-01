الرئیس بزشکیان: نأمل أن نشهد المزيد من التطور في العلاقات الإيرانية الفيتنامية

وهنأ مسعود بزشكيان، في رسالة، رئيس فيتنام " تولام" وشعب هذا البلد بذکری اليوم الوطني لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وجاء في الرسالة : أعتقد أنه سيحرز تقدم كبير في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الجهود المتواصلة لفيتنام حكومة وشعبا.

وأضاف: أتمنى أن نشهد تطوير العلاقات بين البلدین اكثر فاكثر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية نظراً لعلاقات الصداقة بين البلدين على مدار اکثر من خمسين عاماً الماضية، والتي أقيمت بإرادة كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

انتهی**3280