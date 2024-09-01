٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85585125
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الرئیس بزشکیان: نأمل أن نشهد المزيد من التطور في العلاقات الإيرانية الفيتنامية

٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٤٨ م
رمز الخبر: 85585125
الرئیس بزشکیان: نأمل أن نشهد المزيد من التطور في العلاقات الإيرانية الفيتنامية

طهران/1 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان" في رسالة التهنئة التي بعث بها لرئيس فيتنام بمناسبة اليوم الوطني في هذا البلد: أتمنى أن نشهد المزيد من التطور في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وهنأ مسعود بزشكيان، في رسالة، رئيس فيتنام " تولام"  وشعب هذا البلد بذکری اليوم الوطني لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وجاء في الرسالة : أعتقد أنه سيحرز تقدم كبير في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الجهود المتواصلة لفيتنام حكومة وشعبا.

وأضاف: أتمنى أن نشهد تطوير العلاقات بين البلدین اكثر فاكثر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية نظراً لعلاقات الصداقة بين البلدين على مدار  اکثر من خمسين عاماً الماضية، والتي أقيمت بإرادة كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

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