عراقجي : ايران ماضية في سياستها المبدئية لدعم المقاومة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، اليوم الاحد، ممثل حزب الله لبنان لدى ايران "سيد عبد الله صفي الدين"، بوزير الخارجية السيد عراقجي.

وفي هذا اللقاء، قدم السيد صفي الدين التهاني، نيابة عن السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله لبنان وسائر المسؤولين في المقاومة الاسلامية، الى عراقجي بمناسبة تسلمه حقيبة الخارجية في الحكومة الايرانية الجديدة؛ مع التمنيات له بالموفقية.

من جانبه، اثنى وزير الخارجية على رسالة التهنئة التي تلقاها من الامين العام لحزب الله لبنان، وقدم في المقابل احر التحية للسيد نصر الله وسائر المسؤولين في المقاومة الاسلامية؛ مؤكدا على مواصلة السياسة المبدئية التي تنتهجها الجمهورية الاسلامية في حماية المقاومة ودعم النضال المشروع لشعوب المنطقة ضد الاحتلال الصهيوني.

كما تباحث الجانبان، في هذا اللقاء، حول اخر التطورات الاقليمية مع التركيز على اخر المستجدات المتعلقة بالمقاومة ضد الكيان الصهيوني في لبنان والتطورات الحالية داخل فلسطين المحتلة وغزة والضفة الغربية.

انتهى ** ح ع