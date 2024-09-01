حماس تحمّل نتنياهو وواشطن المسؤولية الكاملة عن تعثّر مفاوضات وقف العدوان على غزة

واعلنت الحركة، في تصريحٍ صحافي لها الاحد، "إننا نحمّل نتنياهو أيضًا كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، الذين قتلوا برصاص جيشه"؛ مؤكدة على أن "محاولات تضليل الرأي العام التي يقودها المجرم نتنياهو عبر استمراره في سياسة الخداع والكذب، للتنصل من المسؤولية عن حالة الانغلاق التي وصلت إليها المفاوضات، لن تعفيه من تحمل كامل المسؤولية بسبب استمرار العدوان الفاشي على قطاع غزة ووضعه المزيد من الشروط المعطّلة لجهود الوسطاء في التوصل لوقف إطلاق النار".

وشددت حماس ايضا على، أن "تهديدات نتنياهو الجوفاء باستهداف قادة المقاومة، تؤكّد عمق الأزمة التي يعيشها وحالة العجز والإرباك التي يواجهها كيانه الهش، في ظل الصمود الأسطوري لشعبنا في وجه آلة القتل والإرهاب الصهيونية المدعومة أمريكياً، وما تسطّره مقاومتنا الباسلة من بطولات في غزة والضفة على طريق التحرير والعودة بإذن الله".



انتهى ** ح ع

