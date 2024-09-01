٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85585397
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ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق يستقبل الشيخ زكزاكي

٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٠١ م
رمز الخبر: 85585397
ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق يستقبل الشيخ زكزاكي

طهران / 1 ايلول / سبتمبر / ارنا - زار الزعيم الروحي لاتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام) في نيجيريا "الشيخ ابراهيم الزكزكي"، ممثلَ ورئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية لدى العراق "آية الله السيد مجتبی حسيني".

وافادت ارنا، ان وفدا يضم فضلاء وطلبة العلوم الدينية الأفارقة في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف، رافقوا الشيخ زكزاكي في هذا اللقاء.

وفي تصريحه خلال اللقاء، تفقد اية الله حسيني الوضع الصحي للشيخ زكزكي، كما أشاد بجهود طلبة العلوم الدينية الافارقة في حوزة النجف الاشرف؛ متطلعا الى تكرار اللقاء مع زعيم الطائفة الشيعية بنيجيريا.

في المقابل، اثنى اية الله زكزكي على الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية في العراق، للطلبة الأفارقة،كما تطرق الجانبان الى الاوضاع الراهنة في العالم الإسلامي وبالخصوص القضايا الافريقية ذات الصلة.

انتهى ** ح ع 

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