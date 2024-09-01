مسؤول : صادرات ايران غير النفطية حققت 21.9 مليار دولار في غضون 5 اشهر

واوضح "رضواني فر" في تصريح له، اليوم الاحد، ان حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال الاشهر الخمسة الاخيرة، 60.5 مليون طنا وبما يشير الى زيادة بواقع 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف مساعد وزير الاقتصاد، ان اجمالي صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية، مما يشمل نفط الخام والمازوت والخدمات الفنية الهندسية والصادرات عبر المسافرين، بلغ 41 مليارا و700 مليون دولار؛ في غضون الاشهر الخمسة الاخيرة ايضا.

وحول وجهات الصادرات الايرانية ، اشار رضواني فر الى : الصين والعراق والامارات وتركيا وافغانستان وباكستان والهند؛ مبينا ان هذه الدول السبع اختصت 81 بالمائة وزنا، و82 بالمائة من قيمة مجموع صادرات البلاد خلال الفترة ذاتها.

انتهى ** ح ع