سرايا القدس تعلن الدخول في مرحلة جديدة من تصنيع العبوات الناسفة

جاء ذلك في بيان صادر عن السرايا، اليوم الأحد، استعرضت فيه عمليات مقاتليها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في شمال الضفة؛ مؤكدة أن مقاتليها يخوضون منذ أيام جولة قتال جديدة ضد قوات الاحتلال، أطلقت عليها اسم "رعب المخيمات"، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأوضح البيان، أن مقاتلي سرايا القدس في كتيبة طوباس نفذوا خمس عمليات تفجير لعبوات ناسفة ضد آليات الاحتلال وجنوده.

وأضاف، أن "كتيبة طولكرم، استطاعت تنفيذ ستّ عمليات تفجير لعبوات ناسفة، وحققت إصابات بليغة بين قتيل وجريح في قوات الاحتلال، كما أوقعت مجموعة راجلة من قوات الاحتلال في كمين محكم، وأسقطوا جنديًا بعملية قنص خلال الاشتباكات".

وحول الوضع في جنين حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية واسعة لليوم الخامس، فقد أكدت سرايا القدس، أن مقاتليها لدى كتيبة جنين استطاعوا تنفيذ أكثر من 15 عملية تفجير للعبوات الناسفة، محققين فيها إصاباتٍ بليغة بين آليات العدو وجنوده وإسقاطهم بين قتيل وجريح.

وأضافت، أن مقاتليها في كتيبة جنين أوقعوا جنود الاحتلال في ثلاثة "كمائن محكمة"، أحدهما كمين مركب، أُعدت سابقًا للتصدي لاقتحامات العدو.

وتابعت : إن من أهم عوامل الثبات خلال معركة رعب المخيمات، بعد الإيمان بالله، هو أن أبناء شعبنا هناك أصبحوا على دراية كبيرة بأهمية وجود السلاح والتشكيلات العسكرية ودورها في الدفاع عن الأرض والمقدسات، التي من غيرها لاستباح هذا العدو الغاشم أرضنا وعرضنا".

وأكدت سرايا القدس، ارتقاء "ثلة من أبناء سرايا القدس وفصائل المقاومة" في الاشتباكات مع جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، كان في مقدمتهم قائد كتيبة طولكرم محمد جابر "أبو شجاع".

انتهى ** ح ع