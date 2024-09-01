كنعاني: المجتمع الانساني يطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين

وكتب كنعاني في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الاحد: بعد نحو ثمانية عقود من محاكمة نورمبرغ، يشهد التاريخ مرة أخرى ظهور هتلر آخر؛ مجرم يواصل الإبادة الجماعية الوحشية وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء بكل شدة وقسوة في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأضاف: "إذا كان أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يقدرون الإنسانية والأرواح البشرية، فهذا هو وقت التحرك وغداً يكون الأوان قد فات".

وتابع: إن المجتمع الإنساني متعطش للإنسانية والعدالة، أكثر من أي وقت مضى، ويطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين.

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