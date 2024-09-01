٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85585536
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تطورات العالم الإسلامي؛ محور حديث الشيخ الزكزاكي مع ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق

٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٩ ص
رمز الخبر: 85585536
تطورات العالم الإسلامي؛ محور حديث الشيخ الزكزاكي مع ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق

بغداد / 2 ايلول/سبتمبر/ارنا- التقى الشيخ "ابراهيم الزكزاكي" زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، آية الله "مجتبى حسيني" ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق، وجرى الحديث حول التطورات الراهنة في العالم الإسلامي وخاصة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية.

ورافق وفد يضم فضلاء وطلبة العلوم الدينية الأفارقة الشيخ الزكزاكي في هذا اللقاء الذي جرى في مكتب تمثيل قائد الثورة الاسلامية في النجف الاشرف.

وفي هذا اللقاء، اطمأن ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق على صحة الشيخ الزكزاكي وتحدث مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في حوزة النجف الأشرف.

في المقابل، اثنى الشيخ الزكزاكي على الدعم الذي يقدمه مكتب تمثيل قائد الثورة الاسلامية في العراق، للطلبة الأفارقة.

وفي هذا اللقاء، بحث الجانبان وتشاورا حول الأوضاع الراهنة والتطورات التي يشهدها العالم الإسلامي، خاصة في مجال القضايا المتعلقة بإفريقيا.

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