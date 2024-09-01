تطورات العالم الإسلامي؛ محور حديث الشيخ الزكزاكي مع ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق

ورافق وفد يضم فضلاء وطلبة العلوم الدينية الأفارقة الشيخ الزكزاكي في هذا اللقاء الذي جرى في مكتب تمثيل قائد الثورة الاسلامية في النجف الاشرف.

وفي هذا اللقاء، اطمأن ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق على صحة الشيخ الزكزاكي وتحدث مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في حوزة النجف الأشرف.

في المقابل، اثنى الشيخ الزكزاكي على الدعم الذي يقدمه مكتب تمثيل قائد الثورة الاسلامية في العراق، للطلبة الأفارقة.

وفي هذا اللقاء، بحث الجانبان وتشاورا حول الأوضاع الراهنة والتطورات التي يشهدها العالم الإسلامي، خاصة في مجال القضايا المتعلقة بإفريقيا.

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