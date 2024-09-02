حزب الله يستهدف مبنيين لجنود الاحتلال في "المنارة" و"أفيفيم"

كما استهدفت مبنى آخر يستخدمه الجنود في ‏مستوطنة "أفيفيم"، بالأسلحة المناسبة أيضاً، مصيبةً إياه بصورة مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ هاتين العمليتين تأتيان رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

من جهته، شنّ الاحتلال اعتداءاتٍ على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت غارات إسرائيلية بلدة بليدا وأطراف بلدتي حانين ويارون، بحسب ما أفاد به مراسل الميادين.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان زفّت، مساء الأحد، حسين الموسوي (ميثم السيد)، من بلدة النبي الشيت البقاعية، شهيداً على طريق القدس.

ونفّذ حزب الله الأحد 10 عمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، دعماً للمقاومة في قطاع غزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على الجنوب، بينها استهداف تموضع لكتيبة ‏الاستخبارات "8200"، التابع لفرقة الجليل، في ثكنة "ميتات".

واستهدف حزب الله التموضع بصليات صاروخية، محققاً إصابةً مباشرةً فيه.

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