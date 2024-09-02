كتائب القسام للإسرائيليين: نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد

وأشارت القسام في التسجيل المصور إلى قتل عناصر "الجيش" الإسرائيلي للأسرى بشكل متعمد، قبل استرجاعهم جثثاً، مؤكدةً ما أشيع بشأن خروجهم المفترض ضمن المرحلة الأولى من الصفقة التي كانت قيد التداول والتباحث.

وفي ردّ على قول رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "لو خيروني بين فيلادلفيا وإعادة الأسرى سأختار فيلادلفيا"، ختمت كتائب القسام التسجيل المصور بمشاهد للقصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع صور للأسرى القتلى وعبارة "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم".

وأعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، من بينهم الأسير الإسرائيلي - الأميركي، هيرش غولدبرغ بولين.

وذكرت منصات إعلامية إسرائيلية أنّ "تقديرات الجيش تشير إلى أنّ الأسرى الـ6 قتلوا أول من أمس (الجمعة) في أثناء عملياته قرب الأنفاق حيث عثر عليهم".

وتشهد مناطق فلسطين المحتلة في أكثر من منطقة حالة من الغضب الكبير لدى المستوطنين، ودعوات للإضراب وإقفال الطرقات والنزول إلى الشوارع والميادين، في محاولة للضغط على نتنياهو للذهاب باتجاه صفقة تعيد الأسرى، بعد انتشار خبر مقتل الأسرى الـ6.

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