مسؤول : ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

واوضح العمید اسحاقي في تصريح لمراسل ارنا اليوم الإثنين، ان قوات شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من رصد تحركات المهربين والقبض عليهم في منطقة سر جنل بمدينة زاهدان (مركز المحافظة) وضبط 550 كغ من مادة الأفيون التي كانت بحوزتهم.

واضاف هذا القائد الامني، انه من خلال عملية أخرى صاحبها اشتباك مسلح مع المهربين بمدينة سراوان (محافظة سيستان وبلوشستان)، تمکنت قوات شرطة مكافحة المخدرات من إيقاف ثلاث سیارات كانت محملة بـ 550 كيلوغراماً من مادة الأفيون، بينما لاذ المهربون بالفرار مستغلين الظروف البيئية الخاصة هناك؛ مؤكدا على مطاردة هؤلاء الفارين عن العدالة حتى القبض عليهم.

وصرح العميد اسحاقي، ان حرس الحدود الايراني في محافظة سيستان وبلوشستان يتبنى اجراءات وتدابير دقيقة بهدف منع تهريب المخدرات والتصدي بحزم لعمليات التهريب على طول الشريط الحدودي للبلاد.

وتُعتبر سيستان وبلوشستان المحافظة الايرانية الاولي والرائدة عالميا في مجال مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع، مركزها مدينة زاهدان، المحاذية لكل من أفغانستان وباكستان عبر شريط حدودي بطول 1100 كيلومتر.

انتهی**1426/ ح ع **