صحة غزة : تطعيم أكثر من 72 ألفا ضد شلل الأطفال رغم الحرب

وفي بيان نشرته وزارة الصحة بغزة عبر منصة تليغرام، وذلك بعد انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة الوسطى؛ متطلعة الى امتداد هذه الحملة في انحاء غزة حتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

واوضحت الوزارة أن الفرق الطبية في المحافظة الوسطى بغزة، تمكنت من تطعيم 72 ألفا و611 طفلا في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال داخل القطاع.

وفي 16 أغسطس/آب الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) آنذاك.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، لطفل فلسطيني عمره 10 شهور.

وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى المراكز التي أعلن عنها في المحافظة الوسطى لتطعيم أطفالهم دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الجزيرة