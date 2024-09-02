وزير الخارجية : ندعم استضافة ايران بطولة العالم لكمال الاجسام

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية، اليوم الاثنين، برئيس الاتحاد الوطني لكمال الاجسام "عبد المهدي نصير زادة"؛ حيث تباحث الجانبان حول تنظيم البطولة العالمية لكمال الاجسام باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووجه نصير زادة، خلال اللقاء هذا، دعوة الى عراقجي ليحل بصفته ضيف شرف على هذه البطولة العالمية، كما هنأه لمناسبة توليه حقيبة الخارجية في الحكومة الـ 14 برئاسة الدكتور مسعود بزشكيان.

الى ذلك، اكد عراقجي على دعم وزارة الخارجية، استضافة ايران لبطولة العالم لكمال الاجسام، متطلعا بالموفقية للمسؤولين المعنيين في تنظيم هذا الحدث العالمي بكل شموخ.

انتهى ** ح ع