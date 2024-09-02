مسؤول : وفاة 144 زائرا خلال الزيارة الأربعينية هذا العام

وقال "رضا حاج منوجهري" الیوم الاثنين في تصريح لـ إرنا : منظمة الطب الشرعي الوطنية، تولت في اطار خدماتها المخصصة للزيارة الأربعينية، الاجراءات المتعلقة بالمتوفين الـ 144 من الزوار؛ مبينا انه من اجمالي هذه الحصيلة، هناك 50 امرأة و94 رجلاً، وقد توفي 17 شخصا منهم داخل العراق حيث تم نقل جثامينهم إلى ايران.

واضاف هذا المسؤول، انه من مجموع الوفيات، هناك 106 حالة تعود للرعايا الإيرانيين، و5 من الجنسية الافغانية و33 باكستانيا.

وتابع منوجهري : إن 119 حالة وفاة حدثت بسبب حوادث السير والباقي من جراء احداث مثل الصعق بالكهرباء والحريق والنوبات القلبية.

انتهی**1426