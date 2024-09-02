٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٣ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85585846
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مسؤول : وفاة 144 زائرا خلال الزيارة الأربعينية هذا العام

٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٣ م
رمز الخبر: 85585846
مسؤول : وفاة 144 زائرا خلال الزيارة الأربعينية هذا العام

طهران/ 2 ايلول/ سبتمبر/ارنا- اعلن نائب مدير شؤون الأزمات بمنظمة الطب الشرعي الايراني، عن 144 حالة وفاة بين زوار مراسم احياء أربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) لهذا العام؛ عازيا الاسباب الرئيسية لمعظم هذه الوفيات الى حوادث السير.

وقال "رضا حاج منوجهري" الیوم الاثنين في تصريح لـ إرنا : منظمة الطب الشرعي الوطنية، تولت في اطار خدماتها المخصصة للزيارة الأربعينية، الاجراءات المتعلقة بالمتوفين الـ  144 من الزوار؛ مبينا انه من اجمالي هذه الحصيلة، هناك 50 امرأة و94 رجلاً، وقد توفي 17 شخصا منهم داخل العراق حيث تم نقل جثامينهم إلى ايران.

واضاف هذا المسؤول، انه من مجموع الوفيات، هناك 106 حالة تعود للرعايا الإيرانيين، و5 من الجنسية الافغانية و33 باكستانيا.

وتابع منوجهري : إن 119 حالة وفاة حدثت بسبب حوادث السير والباقي من جراء احداث مثل الصعق بالكهرباء والحريق والنوبات القلبية.

انتهی**1426 

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