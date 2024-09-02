كنعاني : الشعوب لن تنسى دور بريطانيا في غرس الكيان الصهيوني داخل العالم الاسلامي

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم الخارجية، اليوم الاثنين الذي يوافق ذكرى "اليوم الوطني لمقارعة الاستعمار البريطاني" وذكرى استشهاد رمز هذا النضال "رئيس علي دلواري" ( September- 1915م).

واضاف كنعاني : ان الشعب الايراني العظيم وصانع التاريخ، لديه ماض عريق ومشرف في مجال مقارعة القوى الاستعمارية بما في ذلك الاستعمار البريطاني ونيل استقلاله السياسي.

ولفت الى، ان "سلوك الهيمنة على مرّ التاريخ، والمحاولات المستديمة لبث الانقسام وترسيخ التحديات والأزمات في القضايا الإقليمية المهمة، بما فيها القضية الفلسطينية، يعدّ فصلا مهما من فصول السياسة الاستعمارية البريطانية في غرب آسيا".

وخلص كنعاني الى القول : ان شعوب المنطقة والعالم، لن تنسى ما قام به الساسة البريطانيون من تاسيس كيان الفصل العنصري الاسرائيلي في صلب العالم الاسلامي؛ واليوم ايضا هم شركاء في جرائم هذا الكيان من خلال دعمه للتمادي في مجازر الابادة الجماعية وتشديد المعاناة والتشريد بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

انتهى ** ح ع