وزيرا خارجية ايران وايرلندا يتباحثان بشان الحرب في غزة ومفاوضات رفع الحظر

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتين، اليوم الاثنين، مع نظيره الايراني عباس عراقجي؛ حيث هنأه بتولي حقيبة الخارجية ضمن كابينة الحكومة الجديدة برئاسة "الدكتور مسعود بزشكيان".

كما عبر الوزير الايرلندي عن قلقه نظرا للتصعيد الراهن في منطقة الشرق الاوسط وخاصة لبنان؛ مؤكدا على رغبة بلاده في وقف الحرب على غزة وتبادل الاسرى، وبما يتيح امكانية ايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المحاصر داخل القطاع.

الى ذلك، ثمّن وزير الخارجية الايراني رسالة التهنئة التي تلقاها من نظيره الايرلندي؛ متطلعا لتوسيع العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين طهران ودبلن اكثر من اي وقت مضى.

وفي اشارة الى تطورات المنطقة، اكد عراقجي ضرورة وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة فورا، وقال : ان جمهورية ايران الاسلامية ترحب بجميع التوافقات التي تؤيدها حركة حماس والشعب الفلسطيني.

واردف وزير الخارجية : ايران تتطلع الى نهاية التوتر في المنطقة، لكن نتنياهو والكيان الصهيوني يعملان على توسيع دائرة العنف ليشمل سائر المناطق بما في ذلك الضفة الغربية؛ داعيا الجميع الى بذل جهود عاجلة ومؤثرة لانهاء العنف بغزة.

وفي الختام، اكد وزيرا الخارجية الايراني والايرلندي على استمرار المشاورات السياسية بينهما.

انتهى ** ح ع