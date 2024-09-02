ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة بعد ارتكاب الاحتلال 3 مجازر

وبحسب ما افادت به الجزيرة الاخبارية، فقد ارتقى اليوم 3 فلسطينيين وإصيب آخرون بجروح، اثر غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة مدنية مقابل عيادة الرمال غربي مدينة غزة.

واوضح المصدر ذاته، أن من بين الضحايا، نازحون في مراكز إيواء قريبة من مكان الاستهداف، حيث تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما استهدف قصف آخر نازحين في مدرسة بحي الزيتون هناك.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أميركي حرب ابادة على غزة، خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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