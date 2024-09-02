٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85585950
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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة بعد ارتكاب الاحتلال 3 مجازر

٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٢ م
رمز الخبر: 85585950
ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة بعد ارتكاب الاحتلال 3 مجازر

طهران / 2 ايلول / سبتمبر / ارنا -أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر داخل القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و70 مصابا، ليرتفع بذلك اجمالي عدد ضحايا حرب الابادة بغزة الى 40 ألفا و786 شهيدا، و94 ألفا و224 مصابا؛ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب ما افادت به الجزيرة الاخبارية، فقد ارتقى اليوم 3 فلسطينيين وإصيب آخرون بجروح، اثر غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة مدنية مقابل عيادة الرمال غربي مدينة غزة.

واوضح المصدر ذاته، أن من بين الضحايا، نازحون في مراكز إيواء قريبة من مكان الاستهداف، حيث تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما استهدف قصف آخر نازحين في مدرسة بحي الزيتون هناك.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أميركي حرب ابادة على غزة، خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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