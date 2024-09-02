المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف 3 مستوطنات "إسرائيلية" بصليات من صواريخ الكاتيوشا

وفي هذا الخصوص، اصدرت المقاومة الاسلامية بيانا على الشكل التالي :
بسم اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح اليوم على بلدة الناقورة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 2-9-2024 مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 2-9-2024
28 صفر 1446 هـ
انتهی**1426
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