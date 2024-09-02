المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف 3 مستوطنات "إسرائيلية" بصليات من صواريخ الكاتيوشا

وفي هذا الخصوص، اصدرت المقاومة الاسلامية بيانا على الشكل التالي :

بسم اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 2-9-2024 مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 2-9-2024‏

‏28 صفر 1446 هـ

انتهی**1426