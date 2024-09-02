129 حالة وفاة واصابة بالحديدة نتيجة السيول

وأوضح بيان صادر عن لجنة الطوارئ في الحديدة : إن 11شخصا قضوا خلال الثلاثة الأيام الماضية بحوادث غرق وتهدم منازل وصواعق جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المديريات، منذ مساء الثلاثاء الماضي؛ ليرتفع إجمالي الضحايا الى 95 حالة وفاة.

وأضاف البيان، أن 21 شخصا قضوا جراء السيول بمديرية زبيد و11 شخصا في مديرية الزهرة، وعشرة بمديرية الزيدية، وسبعة بمديرية باجل ومثلهم في كل من الدريهمي وبيت الفقيه.

كما أودت السيول بحياة ستة أشخاص في مديرية المراوعة وخمسة بمديرية السخنة ومثلهم بمديرية الضحي وأربعة في برع ومثلهم في الجراحي وثلاثة في المنيرة، إضافة إلى حالتين في اللحية وثلاثة بمديريات الحالي وجبل راس والقناوص؛ وفقا لموقع "26 سبتمبر" الاخباري.

إلى ذلك تواصل الجهات المعنية بمحافظة الحديدة، أعمال الاغاثة الطارئة ومساعدة الأسر المتضررة التي جرفت السيول منازلها وكذا فتح وتسوية الطرق المقطوعة وتنفيذ إجراءات عاجلة لتصريف المياه، وتخفيف الأضرار والخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول.

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