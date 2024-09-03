٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85586090
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بارالمبياد باريس: 11 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم الخامس

٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٣٢ ص
رمز الخبر: 85586090
بارالمبياد باريس: 11 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم الخامس

باريس / 3 ايلول/سبتمبر/ارنا- بلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في ختام اليوم الخامس بدورة الالعاب البارلمبية، باريس 2024، 11 ميدالية ملونة؛ 2 ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية.

ويوم امس الاثنين حصد امير حسين علي بور الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الثقل فيما نال زميله مهدي اولاد الميدالية الفضية في هذه المسابقة كما نال الميدالية الفضية فريق ايران الزوجي المختلط في مسابقة القوس والنشاب المؤلف من هادي نوري وفاطمة همتي، لترتفع حصيلة ايران الى 11 ميدالية في ختام اليوم الخامس للدورة.

وحصد الميدالية الذهبية كل من؛ سارة جوانمردي (المسدس الهوائي 10 أمتار)، أمير حسين علي بور (رمي الثقل).

ونال الميدالية الفضية كل من؛ ظفر ذاكر (رمي الثقل)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)، زهراء رحيمي (باراتايكواندو)، فاطمة همتي (القوس والنشاب)، فريق الزوجي المختلط هادي نوري وفاطمة همتي (القوس والنشاب)، مهدي أولاد (رمي الثقل).

فيما احرز البرونزية كل من؛ علي رضا بخت (باراتايكواندو)، حامد حق شناس (باراتايكواندو)، علي رضا مختاري (رمي الثقل).

انتهى ** 2342

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