٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85586105
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أبو عبيدة يكشف تعليمات جديدة بشأن التعامل مع الأسرى

٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٠ ص
رمز الخبر: 85586105
أبو عبيدة يكشف تعليمات جديدة بشأن التعامل مع الأسرى

طهران / 3 ايلول/سبتمبر/ارنا- حمّل المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، و"الجيش" الإسرائيلي، "وحدهما، المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى، بعد تعمدهما تعطيل أي صفقة تبادل بسبب مصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهما قتل العشرات من الأسرى، خلال القصف الجوي المباشر".

وفي رسالة عبر تطبيق "تيليغرام"، أضاف أبو عبيدة: "نقول للجميع، بصورة واضحة، إنه بعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلَّفين حراسة الأسرى بشأن التعامل معهم، في حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وحذَر من أنّ "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى، من خلال الضغط العسكري، بدلاً من إبرام صفقة، سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت. وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

ونشرت كتائب القسام فيديو، تظهر فيه إحدى المختطفات وهي تناشد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذهاب نحو اتفاق يخرجها من قطاع غزة.

وتستمر التظاهرات الضخمة في "تل أبيب"، احتجاجاً على حكومة نتنياهو، مطالبةً بإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى.

وامتلأت شوارع "تل أبيب"، في الليلة الثانية على التوالي، بعشرات آلاف المطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، محملين نتنياهو مسؤولية عودة الأسرى الـ6 قتلى، قبل يومين.

انتهى ** 2342

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