أبو عبيدة يكشف تعليمات جديدة بشأن التعامل مع الأسرى

وفي رسالة عبر تطبيق "تيليغرام"، أضاف أبو عبيدة: "نقول للجميع، بصورة واضحة، إنه بعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلَّفين حراسة الأسرى بشأن التعامل معهم، في حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وحذَر من أنّ "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى، من خلال الضغط العسكري، بدلاً من إبرام صفقة، سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت. وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

ونشرت كتائب القسام فيديو، تظهر فيه إحدى المختطفات وهي تناشد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذهاب نحو اتفاق يخرجها من قطاع غزة.

وتستمر التظاهرات الضخمة في "تل أبيب"، احتجاجاً على حكومة نتنياهو، مطالبةً بإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى.

وامتلأت شوارع "تل أبيب"، في الليلة الثانية على التوالي، بعشرات آلاف المطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، محملين نتنياهو مسؤولية عودة الأسرى الـ6 قتلى، قبل يومين.

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