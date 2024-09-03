مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين محكم للمقاومة في مخيم طولكرم

وأضافت كتائب شهداء الأقصى، في بيانٍ، أنّ خسائر الاحتلال جاءت نتيجة الكمين المحكم الذي نفذه مقاتلوها، بالاشتراك مع كتائب القسام، في محور الغانم في مخيم طولكرم.

فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق الضفة الغربية، حيث اقتحمت قواته بلدة برقة شمالي غربي مدينة نابلس، وبلدة بيرزيت شمالي رام الله، وبلدة سردا شمال مدينة البيرة، ومدينة قلقيلية، ومخيم الفوار جنوبي الخليل، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قطنة شمالي غربي القدس المحتلة.

وفي وقتٍ سابق الإثنين، كانت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم قد أعلنت إيقاعها قوة إسرائيلية بكمين محكم في محور الغانم، موضحةً أنّها فجّرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار واشتبكت مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة.

وشدّدت كتائب شهداء الأقصى على أنّها حققت إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين في هذا الكمين، الذي نُفذ بالاشتراك مع كتائب القسام.

وواصلت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في مخيم طولكرم، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققةً إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين، وفق ما أكدت في بيانٍ.

كذلك، في جنين، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة، في محاور قتال عدّة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، مواصلتها استهداف الاحتلال في محاور القتال المختلفة، وأكدت إمطارها القوات الإسرائيلية برشقات كثيفة من الرصاص، واستهداف آليات الاحتلال بالعبوات المتفجرة.

كتائب المجاهدين في الضفة الغربية، نشرت مشاهد توثق استهدافها قوّة إسرائيلية راجلة، بالأسلحة الرشاشة في محيط مخيم جنين.

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