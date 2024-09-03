حزب الله يستهدف عدداً من المواقع الإسرائيلية والمستوطنات

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد "نحو 30 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية"، بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في "الجليل الغربي".

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات "جعتون"، و"جورين"، و"عين يعقوب" و"نيفيه زيف" و"مانوت" في "الجليل الغربي"، بينما أكدت وسائل اعلام إسرائيلية سقوط عدد من الصواريخ في منطقة "عين يعقوب" في "الجليل الغربي".

واستهدف حزب الله موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وأصابهما إصابات مباشرة.

وأفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بإطلاق نيران مباشرة من لبنان، في اتجاه موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة، إضافةً إلى إطلاق صليات صاروخية من لبنان في اتجاه عمق الجليل الغربي.

من جهته، قام الاحتلال بإطلاق قذائف مدفعية في اتجاه بلدتي يارون وشبعا، جنوبي لبنان، واستهدفت طائراته الحربية بلدة مركبا الحدودية.

وكان حزب الله استهدف، صباح الإثنين، مستوطنات "عين ‏يعقوب" و"جعتون" و"يحيعام" بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، وراح ضحيته، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، شهيدان مدنيان.

وأعلن حزب الله قيامه بثلاث عمليات، استهدفت الأولى ‏مرتفع "عداثر"، بالقذائف المدفعية. واسـتُهدِف في العمليتين الثانية والثالثة مبنيان يستخدمهما جنود الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"أفيفيم".

انتهى ** 2342