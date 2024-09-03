متحدث القوات اليمنية يعلن استهداف سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الاحمر

وأضاف العميد سريع أن العملية التي "نُفذت، بصورة مشتركة بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير"، جاءت بعد انتهاك الشركة المالكة للسفينة "قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة".

وجدد سريع تحذير القوات المسلحة اليمنية لـ"كل الشركات، التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي، من أنَّ سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلَنة، بغضِّ النظر عن وجهتها".

وأكّد استمرار "عمليات القوات المسلحة اليمنية في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكان العميد سريع أعلن، يوم السبت الفائت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة "GROTON" في خليج عدن، بعد انتهاك الشركة، التي تملكها، قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف أنّ هذا الاستهداف هو الثاني لـ"GROTON"، مشيراً إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفتها سابقاً، في الثالث من آب/أغسطس الحالي.

وفي السياق، رأى موقع "ريسبونسيبل ستيتكرافت" الأميركي أنّ نهج واشنطن تجاه اليمن هو تجسيد للإهمال الاستراتيجي، مؤكداً أنه "لن ينجح"، وأنه "يكلّف الكثير، ويعرّض حياة الجنود الأميركيين المتمركزين في المنطقة للخطر".

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